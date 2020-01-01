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ثلاثة لقاحات روسية واعدة مضادة لكورونا في طريقها إلى النور

الإثنين 30 مارس 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة لقاحات روسية واعدة مضادة لكورونا في طريقها إلى النور


وكالات / سما /

أعلن الأكاديمي فلاديمير تشيخونين، رئيس قسم العلوم الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، أن الأكاديمية تشارك في ابتكار ثلاثة لقاحات واعدة مضادة لفيروس كورونا.

وقال الأكاديمي تشيخونين في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يعلم الجميع عن ابتكار مركز "فيكتور" للقاح مضاد لفيروس كورونا. ولكني أتحدث عن ابتكارات أخرى".

وأضاف "يجري في كلية العلوم البيولوجية بجامعة موسكو، تحت إشراف الأكاديمي ميخائيل كيربيتشينكوف ابتكار نموذج للقاح متعدد القدرة لمكافحة فيروس كورونا. أي يمكن أن يكون مضادا لمجموعة واسعة من فيروس كورونا، وليس المستجد فقط".

ويضيف تشيخونين، وتحت إشراف الأكاديمي ألكسندر غابيبوف، في معهد شيمياكين للكيمياء العضوية الحيوية، يبتكر الخبراء لقاحا عالي التقنية مضادا لفيروس كورونا المستجد، أساسه جزيئات شبيهة بالفيروسات، باستخدام ما يسمى

الأجزاء المكونة لبروتين فيروس كورونا".

وأضاف، "هذه تقنية عالية مثيرة للاهتمام. لأنها برأيي سوف تؤدي إلى ابتكار لقاح واعد جدا".

وأضاف الأكاديمي، "ويجب أن أشير إلى العمل الجاري برئاسة البروفيسور كوزلوف،  كبير الخبراء في مجال الحمض النووي، في معهد فافيلوف لعلم الوراثة، الذي يهدف إلى إنتاج لقاح يحمل ثلاثة بروتينات فيروس كورونا، ما يسمح بابتكار لقاح متعدد القدرات".

وقال تشيخونين، آمل ومتأكد من أننا في النهاية سننتج لقاحا فعالا واسع الفعالية ليس فقط ضد فيروس كورونا المستجد، ومجموعة واسعة من فيروسات كورونا.

#كورونا #لقاحات

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