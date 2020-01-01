الهلال سيستعيد مهاجمه للظهور معه الموسم المقبل في الممتازة

غزة / سما /

قال نادي الهلال الفلسطيني بغزة، إنه يدرس ضمن خطة الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، استعادة أحد أبرز مهاجميه يوسف سالم بعد انتهاء عقده مع غزة الرياضي الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، فضلاً عن أن اللاعب أبدى رغبة للعب في دوري الدرجة الممتازة بالرغم من تمسك الرياضي ببقائه مع الفريق الموسم القادم.

ويخوض الفريقان منافسات كأس القطاع في ربع النهائي المنتظر استئنافه الأسبوع المقبل.

وقال عامر أبو رمضان رئيس النادي، إن الأخير ينتظر انتهاء مشاركة الفريقين في مسابقة الكأس لإنهاء الترتيبات كافة لعودته إلى ناديه الأزرق. وأضاف: إن الفريق سيعيد لاعبيه الذين هم خارج أسواره، ويسعى لاستعادة مكانة الفريق الذي نافس في المربع الذهبي، وإن سالماً أحدهم، خاصة أنه خاض مع ناديه الهلال موسمين سابقين ظهر خلالهما بصورة لافتة للأنظار ومميزة.

من جانبه، قرر لاعب خط الوسط محمد سلمان رحيله عن اتحاد بيت حانون مع نهاية الموسم الكروي، في مسابقتي الدوري والكأس، موجهاً رسالة شكر للنادي والجهاز الفني والجماهير.

بدوره، ذكر مهاجم خدمات الشاطئ مهند أبو زيد، أنه أنهى عقده مع خدمات الشاطئ لصالح فريق من الدرجة الممتازة، سيعلن عنه مع انتهاء العقد، وذلك للظهور معه بداية الموسم المقبل، حيث كان قريباً من الانضمام إلى اتحاد الشجاعية، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى حل توافقي. ويعد أبو زيد من اللاعبين المميزين مع الشاطئ الذين رفعوا غلة أهداف الأزق. تأتي هذه الخطوة، مع نفي شباب رفح، الأنباء حول خروج لاعبه محمود قشطه من الفريق.

من جهة أخرى، تقدم نادي اتحاد بيت حانون في الممتازة، بطلب رسمي لاتحاد الكرة بعدم قيد المهاجم محمد القاضي الذي ظهر الموسم الماضي، في كشوفات أي نادٍ آخر, مؤكداً أن عقده مع النادي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2022. وكان القاضي أبدى رغبته للانضمام إلى نادي شباب جباليا وتسلم دفعة مالية كمقدم عقد للعب. ودعا بيت حانون إلى مراجعته قبل أن يتم التعاقد مع أي من لاعبيه, خاصة وأن لا زال يرتبط بعقود معهم، حيث سيكون القاضي معرضاً ُللإيقاف وفق لوائح المسابقات حال توقيعه على عقدين لناديين مختلفين.

هذا، وحصل وسط نادي القادسية، أمين الحلو على كتاب الاستغناء الخاص به، وسيكشف عن وجهته المقبلة خلال الفترة المقبلة.