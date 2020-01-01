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شباب رفح يحذر من استغلال اسمه في تسويق اللاعبين

الإثنين 30 مارس 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يحذر من استغلال اسمه في تسويق اللاعبين


غزة / سما /

حذّر مجلس إدارة شباب رفح جنوب قطاع غزة، من استغلال اسم النادي في تسويق اللاعبين، خلال الفترة الجارية.

وقال النادي في بيان صحافي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الإدارة تجتهد لاتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة فريق كرة القدم الأول والفئات العمرية المختلفة، لضمان معالجة الأخطاء السابقة.

وأوضح النادي, أن كل الأخبار التي تخص فريق كرة القدم، تصدر فقط عن الدائرة الإعلامية، مبينا أن الأخبار الأخرى تعدّ اجتهادات صحفية.

وأشار إلى أنه يعمل في وضح النهار على مدار السنوات الأخيرة، ويتبع الطرق الرسمية لإنجاز التعاقد مع صفقات جديدة، وفق رؤية الأجهزة الفنية.

#شباب رفح #غزة

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