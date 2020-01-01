أندية غزية تبدع على طريقتها في مواجهة "كورونا"

غزة / سما /

أعلن نادي الوفاق, عن وضع مرافقه وطواقمه الإدارية والفنية واللاعبين, تحت تصرف المؤسسات والجمعيات الخيرية من أجل إيصال مساعداتهم للسكان في منطقته شرق غزة.

وأكد عرفات غباين المدير التنفيذي لنادي الوفاق, أنهم جاهزون بكافة طواقمهم لمساعدة سكان المنطقة, وسيفتحون أبوابهم دوما للمساندة في فعل الخير.

وفي سياق متصل, وضع نادي القادسية الرفحي, ملعبه المعشب جنوب القطاع, تحت تصرف وزارة الصحة, لعمل مستشفى ميداني, بعيدا عن الأحياء السكنية.

وبيّن كمال السطري المشرف الرياضي لنادي القادسية, أن الملعب, البالغ مساحته 8 دونمات في منطقة المحررات, سيساعد الطواقم الطبية على أداء مهامها على أكمل وجه في التعامل مع أي طارئ.

يشار إلى أنه أصيب 9 أشخاص عائدين لقطاع غزة بفيروس "كورونا" مؤخرا, وهم يتواجدون حاليا في الحجر الصحي, لضمان عدم الاختلاط بالناس.