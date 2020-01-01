تعرف على أول صفقات غزة الرياضي للموسم المقبل

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن أول صفقات غزة الرياضي للموسم الكروي المقبل في دوري الدرجة الأولى بقطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن المهاجمين محمد الحداد وفضل أبو ريالة انضما لصفوف غزة الرياضي, عقب نهاية عقدهما مع بيت حانون الأهلي.

وانضم الحداد لـ"الحوانين" مطلع الموسم الحالي, وأحرز معه 11 هدفا, وكان هدافا للدرجة الأولى, بالتساوي مع إسماعيل أبو دان مهاجم الجلاء.

أما أبو ريالة فانتقل لصفوف "الحوانين" في النصف الثاني من الموسم الكروي الجاري, وسجل له 6 أهداف في الدوري.

يشار إلى أن غزة الرياضي هبط للدرجة الأولى في نهاية دوري الممتازة, عقب حلوله في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة.