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هاري كين: سأغادر توتنهام في هذه الحالة

الإثنين 30 مارس 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاري كين: سأغادر توتنهام في هذه الحالة


وكالات / سما /

أثار هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، الجدل حول مستقبله، عندما اعترف بأنه قد يغادر النادي اللندني إذا لم يلمس تقدماً في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويغيب كين عن توتنهام منذ مطلع العام الجاري، بسبب إصابة في الكاحل، وكان من المتوقع ألا يعود للمشاركة في المباريات قبل نهاية الموسم الحالي، ولكن يبدو أن انتشار فيروس كورونا سيجعله حاضراً في الجولات المتبقية.

وخلال ظهوره في بث مباشر عبر حسابه على (إنستجرام)، قال قائد النادي اللندني: “الرحيل عن توتنهام؟ من الواضح أنني تلقيت هذا السؤال كثيراً، والآن سأجيب عليه، وفي الحقيقة أنا لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، لأنني أحب توتنهام ودائماً ما سأحبهم”.

وتابع: “ولكن إن لم أشعر بتطور الفريق وبأنه لا يسير في الطريق الصحيح فلن أبقى هناك للأبد، أنا لا ألعب للمتعة فقط، أنا لاعب طموح وأريد أن أصبح واحداً من أفضل اللاعبين”.

ويأتي تفكير كين في الرحيل عن توتنهام، في ظل رغبته في الفوز بالبطولات، وهو ما سيكون صعباً مع فريقه الحالي الغائب عن منصات التتويج.

وكان توتنهام قد ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، بعد هزيمته في مجموع المباراتين أمام لايبزيج برباعية نظيفة، ما يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لهاري كين.

#هاري كين

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