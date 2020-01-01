مانشستر يونايتد يستعد لرحيل بوجبا بصفقة من العيار الثقيل

وكالات / سما /

يقترب الدولي الفرنسي المُخضرم بول بوجبا، نجم نادي مانشستر يونايتد، من مُغادرة قلعة الأولد ترافورد، وذلك للانضمام لنادٍ جديد، تُشير التقارير إلى أن ريال مدريد هو أقرب المُرشحين للحصول على توقيعه.

وبحسب تقرير لصحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن إدارة النادي الإنجليزي تبدو واثقة يوماً بعد الآخر من قدرتها على ضم نجم أتلتيكو مدريد ومُنتخب إسبانيا ساؤول نيجيز، وذلك بمقابل 135 مليون باوند.

ويأتي ذلك في إطار الجهود لتدعيم خط وسط الفريق في مُنافسات الدوري الإنجليزي، وباقي البطولات التي يُشارك فيها الفريق بشكلٍ عام.

وذكر تقرير الصحيفة الإنجليزية أن مُدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير يستهدف ضم نيجيز ليكون بديلاً لبوجبا في تشكيلة الشياطين الحُمر، وذلك لأنه من المتوقع أن ينضم إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وذكر التقرير أن سولشاير يؤمن بأن الدولي الإسباني نيجيز سيُحقق نجاحاً باهراً في أجواء الدوري الإنجليزي، ويعتزم اليونايتد دفع الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقد نيجيز مع أتلتيكو مدريد.