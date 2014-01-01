لويس إنريكي لا يستبعد عودته مجدداً إلى برشلونة

وكالات / سما /

أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الحالي بأنه بإمكانه العودة لتدريب أي فريق آخر سبق وأن تولى قيادته من قبل، مؤكداً بأن فترته مع برشلونة كانت رائعة.

وتولى لويس إنريكي مسؤولية تدريب فريق برشلونة لمدة ثلاثة مواسم، من صيف عام 2014، وحتى شهر يونيو من عام 2017.

ونجح المدرب الإسباني في التتويج مع فريق برشلونة بتسعة ألقاب “دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس السوبر الإسباني مرة، وكأس العالم للأندية مرة”.

وفي أول مواسمه مع فريق برشلونة، حقق لويس إنريكي العلامة البارزة في مسيرته مع البلاوجرانا، بتتويجه بثلاثية الليجا ودوري الأبطال وكأس الملك، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

وتحدث لويس إنريكي حينما سئل عن إمكانية عودته لتدريب برشلونة قائلاً “أعتقد أنه بإمكاني التدريب في أي مكان من الذين سبق لي التدريب فيهم، لأني كنت محظوظًا وتركت كل الأبواب مفتوحة لي”.

وأضاف “ولكن بالطبع فترتي مع برشلونة كانت مذهلة، وسأبقى دومًا ممتناً لهذه الأيام”.