البرغوثي: فلسطين صامدة وستفشل محاولات الضم والتهويد

رام الله / سما /

قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، أن الشعب الفلسطيني صامد وهو يحي الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد في وجه وباء الكورونا ، وثابت في تصميمه على إفشال كل محاولات الإستيلاء على أرضه وضمها وتهويدها، وسيفشل صفقة القرن كما أفشل مؤامرات التصفية السابقة.

وأكد البرغوثي أن الفلسطينيين لن يوقفوا كفاحهم حتى يسقطوا منظومة الاحتلال، والتمييز العنصري في كل أرض فلسطين التاريخية.

وقال البرغوثي: "يوم الأرض وحد كل الفلسطينيين في كل مكان، ووباء الكورونا يوحدنا اليوم جميعا في مواجهته".