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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى4347 منهم 80 خطيرة

الإثنين 30 مارس 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى4347 منهم 80 خطيرة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين  بفايروس الكورونا في البلاد، الى 4347 حالة، بينهم 80 مريض بوضع صعب جدا، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية. 

وذكر موقع "والا" العبري، صباح اليوم الأثنين، أن 80 مريضا بالكورونا في إسرائيل، بحالة صعبة جدا، و63 مريضا، موصولين بأجهزة التنفس، و82 مريضا حالتهم متوسطة، بينما غادر 134 مريضا المشافي،  بعدما تماثلوا للشفاء.

وبحسب الموقع العبري، توقعت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية، ان ترتفع أعداد الحالات الخطيرة، من المصابين بالكورونا في إسرائيل، لتصل الى المئات.

  

وأضاف الموقع العبري، الى أن نسبة البطالة في إسرائيل، ارتفعت الى 22.7 % بسبب أزمة الكورونا، وبغلت حصيلة العاطلين عن العمل في إسرائيلي الى  786,991 عاطل.

ووفقا للموقع، ستعقد الحكومة الإسرائيلية، ظهر اليوم، جلسة مشاورات عبر الهاتف، لمناقشة القيود الجديدة على حركة السكان بالبلاد، للحد من تفشي الكورونا.

واشار الموقع العبري، الى أن حصيلة المصابين بالكورونا في العالم، بلغت 722.722 حالة، وان حصيلة الوفيات بلغت 34.009 حالة بالعالم، وأن عدد الذي تماثلوا للشفاء، بلغ 152.423 شخص بالعالم، منذ انتشار الفايروس

#فيروس كورونا #اصابات #اسرائيل

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