لجنة تناشد اشتية لدعم الصحافيين بغزة

غزة / سما /

ناشدت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، لدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المحلية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، من أجل القيام بدورها الوطني والمهني في توعية الشعب بمخاطر جائحة كورونا.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى متابعتها لتوجيهات رئيس الوزراء في دعم المؤسسات الإعلامية في مدن الضفة الغربية، معربةً عن أملها بأن يصدر توجيهاته بدعم المؤسسات في القطاع بتقديم أدوات السلامة الصحية من ألبسة ومعقمات.

وذكرت اللجنة أن كل النقابات والاتحادات الدولية مطالبة بتوفير الدعم والمساندة للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، لاسيما الصحفيين في غزة من أجل القيام بعملهم الصحفي، في ظل الوباء المنتشر حول العالم.

وبينت اللجنة أن كافة المؤسسات الإعلامية في غزة تعاني من نقص الأجهزة والمعدات وأدوات السلامة الصحية، بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على غزة منذ ثلاثة عشر عاماً.

وطالبت اللجنة من الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود ومنظمة اليونسكو، توفير المتطلبات الأساسية للمؤسسات الصحفية في الأراضي الفلسطينية، وفي غزة على وجه التحديد في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدةً أن الصحفيين تنقصهم كافة أدوات السلامة المهنية والصحية.