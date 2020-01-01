بعد الإعلان عن إصابة مستشارته بكورونا .. مباحثات لعزل نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، إن هناك مباحثات بين وزارة الصحة ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن الحاجة لعزله بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة مستشارته ريفكا بالوخ بفيروس كورونا.

وبحسب القناة، فإن وزارة الصحة تعمل على جمع صور الكاميرات الأمنية في الكنيست بهدف تحديد من كان في مكتب نتنياهو في الفترة التي شهدت اجتماعات مكثفة بحضور بالوخ خلال الأيام الأخيرة.

ووفقًا للقناة، فإن بالوخ حضرت عدة اجتماعات منها مع نتنياهو ووزراء وأعضاء كنيست.

وانتقل المرض لبالوخ من قبل زوجها الذي تبين أمس أنه مصاب، وعلى إثرها أجري لها فحوصات أظهرت في ساعة مبكرة من فجر اليوم إصابتها.

وتعمل وزارة الصحة على محاولة إقناع مكتب نتنياهو بضرورة عزله، وكذلك عزل كل من تخالط معها كإجراء احترازي.

وتشير التقديرات إلى أنه قد يطلب من نتنياهو اليوم الخضوع لفحوصات مخبرية، رغم أنه خضع لها منذ أسبوعين.

وقالت بالوخ كما نقل عنها موقع صحيفة معاريف، إن كل تلك التقارير غير صحيحة وأن حالتها طفيفة ولم تتخالط بشكل مباشر مع نتنياهو أو أي وزير.