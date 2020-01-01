القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر في حزب العمل الإسرائيلي، الليلة الماضية، أن زعيم الحزب عمير بيرتس في طريقه للانضمام للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يتم العمل على تشكيلها.

ونقلت قناة 12 العبرية، عن المصادر قولها، إن هناك مفاوضات جارية بين بيرتس وشخصيات مقربة من بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وشخصيات أخرى من الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، من أجل الانضمام للحكومة.

ووفقًا للمصادر، فإنه عُرض على بيرتس أن يكون وزيرًا للاقتصاد، أو للزراعة في الحكومة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك محاولات لتوسيع رقعة مشاركة الأحزاب المختلفة في الحكومة المقبلة لتبقى قوية ومستقرة.

ودعت ميراف ميخائيلي من قيادات حزب العمل، لعقد جلسة عامة للحزب لبحث حقيقة هذه الأنباء، مؤكدةً رفضها لمشاركة الحزب اليساري في هذه الحكومة الجديدة.

ويجري الحديث عن توافق بين نتنياهو وغانتس على غالبية الشروط المتعلقة بالحكومة الجديدة، حيث يتوقع الإعلان عن الحكومة خلال الأيام المقبلة.