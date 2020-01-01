خلافات بين نتنياهو وغانتس بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة كان العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن هناك خلافات بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، بشأن عملية تطبيق السيادة على الضفة الغربية كمهمة ستكون من مهام الحكومة الجديدة التي يجري العمل على تشكيلها.

وبحسب الإذاعة، فإن المفاوضات بين نتنياهو وغانتس شهدت خلافًا بشأن هذه القضية، مشيرةً إلى أن غانتس رفض هذا العرض (السيادة على الضفة)، بأن يكون ضمن اتفاق تشكيل الحكومة.

وأشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه القضية.

واستبعدت مصادر إسرائيلية أن تؤدي هذه الخلافات إلى فشل مفاوضات تشكيل الحكومة، مشيرةً إلى أنها متقدمة جدًا وفي مراحلها الأخيرة.