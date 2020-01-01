  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو سيخضع لفحص كورونا بعد إصابة مستشارته بالفيروس

الإثنين 30 مارس 2020 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو سيخضع لفحص كورونا بعد إصابة مستشارته بالفيروس


رام الله / سما /

يتوقع أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لفحص كورونا، بعدم أن تم تشخيص إصابة مستشارته لشؤون الكنيست والحريديين، ريفكا بالوخ، بالفيروس. وقالت مصادر في مكتب نتنياهو قبيل فجر اليوم، الإثنين، إنه ستتخذ إجراءات وفقا لتعليمات وزارة الصحة، خاصة وأن بالوخ كانت على مقربة من نتنياهو ووزراء ومستشارين لنتنياهو في الأيام الأخيرة.

وخضعت بالوخ لفحص كورونا بعد تشخيص إصابة زوجها بالفيروس، وأدخِل المستشفى وهو في حالة طفيفة، في نهاية الأسبوع الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن توترا ساد مكتب رئيس الحكومة خلال انتظار نتائج فحص بالوخ، على خلفية تواجدها بالقرب من نتنياهو وعدد من الوزراء مؤخرا.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، أمس، وقبل معرفة إصابة بالوخ بالعدوى، إن نتنياهو والمحيطين به يحافظون على المسافة بين شخص وآخر بموجب تعليمات وزارة الصحة.

وكان نتنياهو وزوجته ونجله، يائير، قد خضعوا قبل أسبوعين، لفحوص كورونا، تبينت جميعها أنها سليمة وعدم تشخيص إصابة بالفيروس. وأجريت فحوصات كهذه لفريق العمل المقرب من نتنياهو أيضا.

وفيما تفرض السلطات الإسرائيلية إغلاق جزئيا في البلاد، بهدف منع انتشار فيروس كورونا، امتنعت الحكومة، أمس، عن الإعلان عن إغلاق كامل، ولكنها أعلنت أنها ستشدد الرقابة على قواعد الإغلاق الجزئي.

بلغ عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل 4,247 شخصا، بينهم 66 في حالة خطيرة، حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة أمس. وتوفي من جراء الفيروس 15 شخصا، حتى أمس، وجميعهم من المسنين الذين عانوا من أمراض مزمنة أيضا.

#نتنياهو #فيروس كورونا #مستشارة نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. والداخلية: وضعنا آلية وخطة لصرف رواتب الموظفين والمنحة القطرية

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

اشتية : الرواتب ستصرف كاملة على عدة أيام و الغاء التقاعد المالي لغزة

محدث: وفاة شاب ومعلمة متأثرين بجراحهما في حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 25

عالمة أمريكية: فقط "معجزة بيولوجية" يمكنها أن توقف تفشي وباء كورونا!

الكشف عن مدة بقاء فيروس كورونا نشطا ودرجة الحرارة التي ينتعش فيها

إذا ما غضبت غزة فآلاف "الإسرائيليين" سيموتون بالكورونا

الأخبار الرئيسية

خلافات بين نتنياهو وغانتس بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية

ملحم: إصابة جديدة في قطنة يرفع إجمالي الإصابات بكورونا الى 109

00

شاهد.. اشتية: نحن لا نمنع التنقل والحركة.. بل نراهن على التزام المواطنين في بيوتهم

"شبه الآخرة".. يديعوت: ترتيب التهديدات تغير وغزة اليوم بؤرة محتملة لانفجار عنيف في المدى القصير

ملحم: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ108 بعد تسجيل إصابتين جديدتين بالخليل