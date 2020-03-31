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حالة الطقس : ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الإثنين 30 مارس 2020 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع ملموس على درجات الحرارة


رام الله / سما /

يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر  خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2020/03/31: تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني لذا يكون الجو مغبراً وغائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة واعتبارا من ساعات المساء تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الاربعاء 2020/04/01: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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