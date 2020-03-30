قرار بإغلاق مدينة الخليل للحد من "كورونا"

رام الله / سما /

أصدر محافظ الخليل جبرين البكري، الليلة، قرارا يقضي بإغلاق مدينة الخليل بشكل تام حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان أصدره المحافظ البكري، "إنه بناء على مستجدات الوضع الصحي الراهن وحرصا منا على محاربة هذه الجائحة، والحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في مدينة خليل الرحمن ابتداء من يوم الاثنين الموافق 30-3-2020 وحتى إشعار آخر، على النحو التالي:

-يتم إغلاق كافة مداخل مدينة الخليل إغلاقا تاما ويمنع الدخول والخروج، وتفتح محلات المواد الغذائية من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ12 ظهرا، ومن الساعة الـ4 وحتى الساعة الـ6 مساء، ويستثنى من ذلك الصيدليات، ومحطات الوقود، وعلى الجميع الالتزام بتواجد خمسة مواطنين فقط داخل وخارج المحل.

-الشراء يكون من المحلات القريبة من السكن، وتبقى المخابز تعمل وفق خطة الطوارئ، ويستخدم مدخل مدينة الخليل الغربي "فرش الهوى" لمرور الشاحنات التجارية والزراعية فقط، وبقية مدن وقرى ومخيمات المحافظة يبقى الحال فيها على ما هو عليه، في إطار التقيد بالإجراءات الوقائية وفق خطة الطوارئ وبالتزام كامل.

وطالب المحافظ البكري جميع المحجور عليهم في بيوتهم بالالتزام التام بتعليمات الجهات الطبية، مضيفا أن على المصانع التي تعمل ضمن خطة الطوارئ مراجعة الغرف التجارية لبيان وتوضيح آلية عملها.

وأكد أن جميع تصاريح التحرك التي تم منحها من المحافظة لاغية، وأن على الجميع التقيد بالتعليمات والقرارات تحت طائلة المسؤولية.