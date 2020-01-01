  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الانترنت" مجانا عند نقاط التفتيش الفلسطينية

الأحد 29 مارس 2020 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الانترنت" مجانا عند نقاط التفتيش الفلسطينية


رام الله / سما /

 بادرت إحدى الشركات الفلسطينية المزودة لخدمات الانترنت اللاسلكي، بتقديم خدمات الاتصال بشبكة الانترنت بشكل مجاني، في مختلف أرجاء الضفة الغربية، حتى يتمكن أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنون في المناطق النائية من استخدامها لتحقيق أهدافهم بالاتصال والتواصل مع كافة الجهات التي يريدون.

وجاء الإعلان عن المبادرة اليوم الأحد، من إحدى نقاط التفتيش في محافظة رام الله والبيرة، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، ومحافظ  رام الله والبيرة ليلى غنام، ومدير عام شركة "كول نت" هاني العلمي.

وقال العلمي: يستفيد من خدماتنا المجانية حتى اللحظة نحو 500 شخص موزعين على أكثر من 24 نقطة تفتيش في مناطق متعددة بالضفة الغربية، ونسعى إلى زيادتهم لأكبر حد ممكن.

من جهته، أشاد الوزير سدر بهذه المبادرة الوطنية، "التي تقدّر الجهود العظيمة التي يبذلها أبناء الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها العالم".

وأكد أن التكنولوجيا لعبت دورا مفصليا في هذه الأزمة العالمية، ما يعكس ضرورة حصول دولة فلسطين على كامل حقوقها التكنولوجية، حتى تتمكن من المساهمة في التقدم العلمي العالمي بفاعلية من خلال كفاءاتها المؤهلة.

بدورها، قالت غنام: "من يضيء شمعة أفضل ممن يلعن الظلام، ونجد أن الكل الفلسطيني يتفاعل مع بعضه البعض ويلعب الدور الذي يستطيع لعبه"، مجددة دعوتها للمواطنين البقاء في بيوتهم حتى يسهل منع انتشار هذا الفيروس.

#انترنت #كورونا #نقاط تفتيش #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

اشتية : الرواتب ستصرف كاملة على عدة أيام و الغاء التقاعد المالي لغزة

محدث: وفاة شاب ومعلمة متأثرين بجراحهما في حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 25

ملحم : 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والعدد يرتفع الى 104

عالمة أمريكية: فقط "معجزة بيولوجية" يمكنها أن توقف تفشي وباء كورونا!

الكشف عن مدة بقاء فيروس كورونا نشطا ودرجة الحرارة التي ينتعش فيها

إذا ما غضبت غزة فآلاف "الإسرائيليين" سيموتون بالكورونا

الأخبار الرئيسية

00

شاهد.. اشتية: نحن لا نمنع التنقل والحركة.. بل نراهن على التزام المواطنين في بيوتهم

"شبه الآخرة".. يديعوت: ترتيب التهديدات تغير وغزة اليوم بؤرة محتملة لانفجار عنيف في المدى القصير

ملحم: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ108 بعد تسجيل إصابتين جديدتين بالخليل

البزم

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. والداخلية: وضعنا آلية وخطة لصرف رواتب الموظفين والمنحة القطرية

4

كورونا يواصل الانتشار.. والصحة الاسرائيلية تحذر: لن نصمد بعدد مرضى محتاجين لتنفس يفوق 5000