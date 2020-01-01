واشنطن تتصدر القائمة.. كورونا: 2,670 ضحية ونحو 45 ألف إصابة جديدة حول العالم

عواصم /سما/

أعلنت دول العالم التي تتفشى فيها جائحة كورونا المستجد- "كوفيد19" اليوم الأحد، عن وفاة اكثر من 2,670 شخصاً، وتسجيل 44,656 إصابة جديدة مؤكدة.

وبذلك تكون حصيلة أعداد الضحايا في 199 دولة وإقليم ومنطقة قد ارتفعت لتصل إلى 33,526 ضحية، كما تقترب حصيلة أعداد المصابين من 708 آلاف شخص.

وبينت آخر الإحصاءات ان ايطاليا المنكوبة بالجائحة تتصدر جميع الدول من حيث الخسائر في الأرواح وسجلت وفاة 10,779 شخصاً، منهم 756 شخصا توفوا اليوم فقط، وبلغت حصيلة الاصابات فيها 97,689 إصابة مؤكدة، منهم اليوم 5,217 مصاباً.

فيما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول في عدد الإصابات حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 133,146، منهم 9,568 مصابا سجلوا اليوم، كما سجلت أمريكا اليوم وفاة 143 مواطناً، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الى 2,363 شخصاً، حتى الان، لتحل بذلك للمرتبة السادسة عالميا من حيث عدد الضحايا.

وتأتي اسبانيا في المرتبة الثانية عالميا بعد ايطاليا في عدد الوفيات مسجلة اليوم وفاة 624 شخصا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالفيروس فيها إلى 6,606 اشخاص، وسجلت اليوم كذلك 5,564 إصابة جديدة، ليصل بذلك مجموع المصابين في البلاد إلى 78,799 شخصاً.

وتحل الصين وهي أول دولة اكتشف الفيروس على أراضيها، في المرتبة الثالثة مسجلة وفاة 3,300 شخصاً، منهم 5 اليوم، وإصابة 81,439 شخصا، منهم 45 اليوم، الأمر الذي يدلل ان الصين حافظت على سلامة أراضيها من انتشار الفيروس بعد إعلانها عن سيطرتها على سرعة تفشيه.

كما وتعتبر إيران الرابعة عالميا، والأولى في الشرق الأوسط بأعداد الضحايا، حيث سجلت اليوم وفاة 123 شخصا، لترتفع الحصيلة إلى 2,640 ضحية، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 38,309، بعد أن سجلت اليوم 2,901 إصابة جديدة.

وتأتي فرنسا في المرتبة الخامسة من حيث أعداد الضحايا، حيث بينت الإحصاءات، وفاة 2,606 أشخاص، منهم 292 اليوم، وإصابة 40,174 فرداً، منهم 2,599 اعلن اليوم عن اصابتهم.

من جانبها سجلت بريطانيا التي تعتبر السابعة عالميا بأعداد الضحايا، وفاة 1,228 شخصاً منهم 209 اليوم، فيما سجلت 2,433 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 19,522 شخصاً.

كما حلت هولندا في المرتبة الثامنة عالمياً، مسجلة اليوم وفاة 132 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات لديها إلى 771، فيما بلغ عدد المصابين حتى الآن 10,866 شخصاً.

وفي المرتبة التاسعة كانت ألمانيا التي سجلت وفاة 482 شخصاً، منهم اليوم 49 حالة وفاة، كما أعلنت عن 2,964 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 60,659 فرداً.

وحلت بلجيكا في المرتبة العاشرة مسجلة وفاة 431 شخصاً، منهم اليوم 78، كما سجلت 1,702 إصابة جديدة من أصل 10,836 إصابة مؤكدة في البلاد.