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"النقابة" تعلن تشكيل لجنة لصون حقوق الصحفيين والحفاظ على وسائل الإعلام

الأحد 29 مارس 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النقابة" تعلن تشكيل لجنة لصون حقوق الصحفيين والحفاظ على وسائل الإعلام


رام الله / سما /

 أعلنت نقابة الصحفيين عن التوصل لاتفاق بينها وبين وزارتي الاعلام والعمل لتشكيل لجنة ثلاثية مخولة رسمياً لتكون مرجعية لحفظ الحقوق القانونية والنقابية للصحفيين والعاملين في مختلف وسائل الاعلام والمؤسسات الصحفية والمكاتب الاعلامية.

ولفتت، في بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للنقابة، مساء اليوم الأحد، الى حالة الطوارئ القائمة وما قد يتبعها من انكشاف او تعثر لبعض المؤسسات الاعلامية، بما يؤثر على ادائها لواجباتها المهنية والوطنية في هذا الظرف الحرج.

ويأتي تشكيل اللجنة، بحسب البيان، حرصاً منها على صون حقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الاعلامية، وعلى استمرار عمل وسائل الاعلام بمهنية وكفاءة تتناغم مع حالة الطوارئ التي نعيشها، وبعد ان وصلت الى النقابة العديد من الشكاوى من صحفيين وموظفين في وسائل اعلام محلية وعربية، وشكاوى من مسؤولي وسائل اعلام بحق صحفيين، تتعلق جميعها بحالة الطوارئ القائمة وكيفية التعامل معها ادارياً، وما يترتب عليها من التزامات وحقوق عمل.

وقالت النقابة "إن اتفاقاً رسمياً سيوقع بعد غد الثلاثاء بين الجهات الثلاث يتضمن الخطوط العريضة لعمل وصلاحيات اللجنة وتسمية شخوصها، وعليه فانها تدعو ادارات المؤسسات الاعلامية الى وقف اجراءاتها وقراراتها الادارية لحين بدء عمل اللجنة، وتعتبر ان كافة الاجراءات والقرارات الادارية المتخذة بحق الصحفيين والعاملين منذ اعلان حالة الطوارئ مجمدة ومنعدمة الأثر قانونياً لحين بت اللجنة الثلاثية بسلامتها او تصويبها."

وأكدت انها تعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة للتخفيف من الآثار السلبية للحالة الراهنة على عمل واداء وسائل الاعلام المحلية، وايجاد السبل لدعمها وضمان استمرار عملها، مع اعطاء الأولوية للحفاظ على سلامة وصحة وطواقمها والعاملين فيها. 

#نقابة الصحفيين #حقوق الصحفيين #وسائل الإعلام #كورونا #طوارئ

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