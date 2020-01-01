مقتل فتى حرقا في جنين والشرطة والنيابة تحققان

جنين / سما /

قُتل فتاً يبلغ من 15 عاما حرقا مساء اليوم الاحد في مدينة جنين .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بان بلاغا وصل للشرطة يفيد بوجود فتاً ملقى بالشارع العام ومحروقا ، وعلى الفور تم إرسال الإسعاف والمباحث العامة للمكان وتم نقله إلى المشفى الحكومي وتبين أنه من سكان مدينة جنين وإصابته خطيرة وبعد وصوله للمشفى بلحظات أعلن الأطباء عن وفاته .

واكد ارزيقات بان جهاز المخابرات العامة تمكن من القبض على اربعة اشخاص مشتبه بهم وسلمهم للشرطة .

وبين ارزيقات ان النيابة العامة والشرطة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.