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مقتل فتى حرقا في جنين والشرطة والنيابة تحققان

الأحد 29 مارس 2020 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل فتى حرقا في جنين والشرطة والنيابة تحققان


جنين / سما /

قُتل فتاً يبلغ من  15 عاما حرقا مساء اليوم الاحد في مدينة جنين . 

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بان بلاغا وصل للشرطة يفيد بوجود فتاً ملقى بالشارع العام ومحروقا ، وعلى الفور تم إرسال الإسعاف والمباحث العامة للمكان وتم نقله إلى المشفى الحكومي وتبين أنه من سكان مدينة جنين وإصابته خطيرة وبعد وصوله للمشفى بلحظات أعلن الأطباء عن وفاته .

واكد ارزيقات بان جهاز المخابرات العامة تمكن من القبض على اربعة اشخاص مشتبه بهم وسلمهم للشرطة .

وبين ارزيقات  ان النيابة العامة والشرطة باشرتا  التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

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