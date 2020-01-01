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"بيرزيت للأدوية" تقدم دعمها لمواجهة جائحة "كورونا"

الأحد 29 مارس 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بيرزيت للأدوية" تقدم دعمها لمواجهة جائحة "كورونا"


رام الله / سما /

أعلنت شركة بيرزيت للأدوية، عن تبرعها بالأدوية اللازمة للمواطنين والمؤسسات الصحية، في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا".

ووزعت الشركة، بحسب بيان صادر عنها اليوم الأحد، الأدوية على المراكز الطبية الخيرية في مناطق متعددة في أرجاء الوطن وخاصة المهمشة منها.

ويأتي هذا الدعم بالتعاون والتنسيق مع نقابة الصيادلة، ممثلة بنقيب الصيادلة أيمن الخماش، ورؤساء اللجان الفرعية.

وأثنى مساعد المدير العام للشؤون الإدارية ومدير التسويق في شركة بيرزيت للأدوية، فراس ناصر الدين، على دور د. خماش والزملاء في نقابة الصيادلة الفلسطينية في كافة محافظات الوطن، لتلبية نداء الوطن باستجابتهم السريعة لمساعدة الشركة في توزيع الأدوية على المراكز الطبية الخيرية في مناطق متعددة في أرجاء الوطن.

واعتبرت الشركة هذه الخطوة جزءا من مسؤوليتهما الوطنية والاجتماعية لمؤازرة شعبنا الفلسطيني في هذه الازمة، ومساندة لتوجهات الحكومة وادارتها الرشيدة للسيطرة على هذا الوباء وتداعياته.

واعتبرت ان تكاتف الجهود في الوقت الحالي هو ما تحتاجه فلسطين للخروج من هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة.

#بيرزيت للأدوية #كورونا

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