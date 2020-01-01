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بلدية الخليل تُكثف من إجراءاتها الوقائية بعد الإعلان عن إصابات بـ"كورونا" في المدينة

الأحد 29 مارس 2020 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الخليل تُكثف من إجراءاتها الوقائية بعد الإعلان عن إصابات بـ"كورونا" في المدينة


الخليل / سما /

 كثفت بلدية الخليل، مساء اليوم الأحد، من إجراءاتها الوقائية بعد الإعلان عن وجود إصابات بفيروس "كورونا" في المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم البلدية ضاعفت من أعمال التعقيم في شوارع المدينة، وعدد من المباني السكنية، والأحياء ومداخل المدينة، إضافة إلى التركيز على منازل المصابين والمنازل المجاورة، من أجل الحد من تفشي الفيروس، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، على ضرورة التزام المواطنين بالحجر المنزلي والتقيد بالتعليمات الوقائية، للحيلولة دون انتشار الفيروس.

#بلدية الخليل #كورونا #فلسطين

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