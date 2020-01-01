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رئيس "بكدار" يعلن طرح عطاء توريد معدات طبية لوزارة الصحة

الأحد 29 مارس 2020 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس "بكدار" يعلن طرح عطاء توريد معدات طبية لوزارة الصحة


رام الله / سما /

 أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد أبو عوض، مساء اليوم الأحد، عن طرح المجلس لعطاء توريد معدات وأجهزة طبية لصالح وزارة الصحة، في إطار جهود الحكومة وبتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، لمواجهة أزمة "كورونا" في الوطن، بتمويل من الصندوق الكويتي، من خلال البنك الإسلامي للتنمية.

وشدد أبو عوض، في بيان صحفي، على أن هذه المرحلة تحتاج إلى تكاتف الجهود والتعاون مع تعليمات وقرارات رئيس الوزراء محمد اشتية، التي تعتبر إجراءات حكيمة وجريئة قلصت خطر الجائحة على شعبنا.

وأشاد بجهود الطاقم الطبي الذي يشكل خط الدفاع الأول، وكذلك رجال الأمن الذين يتعاملون بشكل احترافي ومهني وأخلاقي، يعكس صورة حضارية عن شعبنا الفلسطيني نستطيع الفخر بها أمام كافة الدول.

وأهاب أبو عوض بالمواطنين مواصلة الالتزام بتعليمات الحكومة والجهات المختصة، "لنتجاوز هذه المحنة ونعمل يدا بيد على معالجة الآثار الاقتصادية التي قد تترتب عليها".

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