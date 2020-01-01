وفاة ثانية بفيروس "كورونا" في الأردن وتسجيل 13 إصابة جديدة

عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل وفاة ثانية بفيروس "كورونا" لمصاب عمره 77 عاما، و13 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 259 حالة مؤكدة.

وبين جابر، في المؤتمر الصحف المسائي، أنه تم تسجيل 11 إصابة لطلبة غادروا الأردن لإحدى دول الجوار، وأنه يتم فحص المخالطين لهم في إربد ليتم معرفة مصدر إصابتهم.

وفي السياق ذاته، قرر رئيس الوزراء الأردني، وزير الدفاع عمر الرزاز، الاستمرار بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة اعتبارا من صباح الأربعاء ولمدة أسبوعين.

من جهته، قال مدير عمليات خلية أزمة "كورونا" في الأردن العميد مازن الفراية، إنه سيتم يوم غد إخلاء كافة المحجور عليهم في فنادق البحر الميت وعمان، باستثناء فندق "ريجنسي عمان".