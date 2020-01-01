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مرفق الرابط.. سفارتنا بالقاهرة تصدر تنويها مهما للطلبة الفلسطينيين

الأحد 29 مارس 2020 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. سفارتنا بالقاهرة تصدر تنويها مهما للطلبة الفلسطينيين


القاهرة /سما/

طالبت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية الفلسطينيين الدارسين في مصر ممن تعثّرت ظروفهم نتيجة الأزمة الراهنة المتعلقة بجائحة "كورونا"، بتعبئة النموذج المرفق بالرابط التالي، حتى تتواصل معهم.

www.palemb.com/student-emrg

وذكرت السفارة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أنها ستعمل على صرف مساعدة مالية حسب الإمكانيات المتاحة لديها، استجابة لمناشدات وصلتها من عدد من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر الذين ضاق بهم الحال بسبب الجائحة، آخذة بعين الاعتبار أماكن تواجد الطلبة في كافة الجامعات على مستوى محافظات الجمهورية.

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