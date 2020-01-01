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تعقيبا على الغاء التقاعد المالي.. د. الأغا: "اشعال شمعه وسط هذا الظلام" ويطالب بتنفيذ 5 نقاط!

الأحد 29 مارس 2020 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعقيبا على الغاء التقاعد المالي.. د. الأغا: "اشعال شمعه وسط هذا الظلام" ويطالب بتنفيذ 5 نقاط!


غزة / سما /

 أشاد القيادي في حركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية السابق د.زكريا الأغا، بقرارات رئيس الوزراء د.محمد أشتية.

وكتب القيادي الأغا عبر صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك): "اشعال شمعه وسط هذا الظلام"

وأضاف: "إعلان رئيس الوزراء قرار الرئيس بالغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزه ابتداء من الشهر القادم قرار جيد رغم انه تاخر كثيرا  ونأمل :
١- ان يكون باثر رجعي ابتداء من بدايه تطبيقه
٢ -ان يعاد صرف رواتب موظفي المحافظات الجنوبيه بنسبه100% اسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية وليس  70%كما كان متبعا حتى الان
٣-ان يتم صرف ماتم اقتطاعه من الرواتب منذ٢٠١٧/٣/١ وفق جدول زمني محدد 
٤- ان يتم حل مشكله مفرغي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ واعتبارهم موظفين وليسوا حالات اجتماعية .
٥- ان يعاد النظر في من قطعت رواتبهم بتقارير كيديه وإعادة صرفها    

وختم الأغا تغريدته: "اخيرا نامل ان يكون ما تم إعلانه اليوم من قبل الاخ رئيس الوزراء بداية عملية لتنفيذ ما وعد به عند تكليفه رئيسا للوزراء شكرا للرئيس الاخ ابو مازن وشكرا للاخ رئيس الوزراء وشكرا لكل الاصوات التي طالبت بإنصاف موظفي المحافظات الجنوبية خاصه في ظل الظروف الصعبه التي يمر بها شعبنا والعالم اجمع هذه الايام بسبب تفشي وباء الكورونا فيروس



الاغا

#زكريا الاغا #حركة فتح #محمد اشتيه #رئيس الوزراء #التقاعد المالي

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