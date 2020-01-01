بنك القدس يتبرع بـ 3 ملايين شيقل لمواجهة فيروس كورونا

رام الله / سما /

خصص بنك القدس مساعدة طارئة قيمتها 3 ملايين شيقل بغية مكافحة تفشي وباء كورونا في فلسطين. ويندرج هذا التبرع في إطار اسناد الشعب والحكومة الفلسطينية في مواجهة هذه الجائحة.

وقال أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس إدارة بنك القدس، إن دور البنك كمؤسسة مالية لم ولن يكون محصورا بتوفير التمويل للمؤسسات والأفراد فحسب، فالبعد المجتمعى يعد محوراً أساسياً فى خطة وسياسات العمل التى ينتهجها البنك، مشيراً إلى أن الفترة الراهنة دفعت البنك لإتخاذ العديد من الخطوات الإستباقية على عدة مستويات وفى مقدمتها المسؤولية المجتمعية.

وأضاف جراب، إن دور بنك القدس فى مواجهة الظروف الراهنة يأتى على مستويات عديدة أبرزها تقديم الدعم للقطاع الطبى في فلسطين، ومساندة خطط الحكومة لدعم العمالة اليومية التى تأثرت نتيجة انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع وزارتي الصحة التنمية والشؤون الإجتماعية. إلى جانب تقديم كافة التسهيلات للعملاء لتأجيل سداد أقساط القروض وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بالبنك والعملاء داخل شبكة الفروع والمكاتب العاملة ضمن خطة الطوارىء تنفيذاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

ويأتي هذا التبرع من بنك القدس ترجمة لدوره المسؤول تجاه المجتمع بمختلف فئاته، ومساندة منه لجهود الجهات الرسمية التي تصل الليل بالنهار لحماية صحة وسلامة المواطنين.