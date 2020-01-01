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القدس: تسلُّم فندق جراند بارك لتخصيصه كمركز حجر للمصابين بفيروس كورونا

الأحد 29 مارس 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: تسلُّم فندق جراند بارك لتخصيصه كمركز حجر للمصابين بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

 تسلمت نقابة الأطباء واتحاد المسعفين العرب، اليوم الأحد، فندق جراند بارك ليكون مركز للعناية الاحترازية من فايروس كورونا ( كوفيد 19 ) .

وتسلم رئيس اللجنة الفرعية في النقابة الدكتور سفيان بسيط، والدكتور عبد السلام أبو لبدة والدكتور شوكت البكري، الفندق، بحضور رئيس اتحاد المسعفيين العرب المسعف محمد غرابلي.

كما حضر التسليم بعض كوادر التجمع المقدسي لمواجهة كورونا، منهم منسق التجمع الإعلامي أحمد البديري، ومنسق المؤسسات الوطنية بالتجمع مروان الغول، وقد وعرضت خطة عمل مركز الحجر ووضعت قائمة بجميع الاحتياجات اللازمة من أجل البدء الفوري في إيجاد الحلول السريعة لبدء بالعمل في أقرب وقت ممكن وكذلك ترتيب الكوادر العاملة في مركز الحجر.

وثمن الحضور مبادرة المدير العام لفندق جراند بارك بالقدس هاني عشاير على تقديم الفندق لخدمة المجتمع المقدسي في هذة الظروف الصعبة .

وأكدت النقابة أن هذة المبادرة تدل على تضامن وتكافل جميع مؤسسات المجتمع المدني في المدينة المقدسة لمواجهة هذا الوباء العالمي، الذي تجلى بتشكيل التجمع المقدسي لمواجهة كورونا بمشاركة 81 مؤسسة مقدسية.

وفي الختام دعا المجتمعون المجتمع للالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة للحد من هذا الوباء، مؤكدين على أن الحجر الوقائي الطوعي هو الحل الوحيد والأفضل للخلاص من هذا الوباء .

#نقابة الأطباء #فندق جراند بارك #فيروس كورونا #كوفيد 19 #وباء #فلسطين #القدس

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