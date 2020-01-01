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بعد الانقسام.. لجنة الكنيست توافق على احتفاظ غانتس باسم "أزرق أبيض"

الأحد 29 مارس 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد الانقسام.. لجنة الكنيست توافق على احتفاظ غانتس باسم "أزرق أبيض"


القدس المحتلة / سما /

صادقت اللجنة المنظمة قي الكنيست الإسرائيلي على احتفاظ حزب "حصانة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس باسم "أزرق أبيض" بعد انقسام "أزرق أبيض" إلى ثلاثة كتل.
 
وصادقت اللجنة على إطلاق اسم "يش عتيد-تلم" على الكتلة برئاسة يائير لابيد وموشيه يعالون، بينما سيشارك العضوين المنشقين من حزب "تيلم" هندل وهاوزر بالحكومة الإسرائيلية بكتلة مستقلة سيطلقان عليها "ديرخ ارتس" وسيتعاونان مع "أزرق أبيض" برئاسة غانتس، وبذلك أصبحت كتلة اليمين في الكنيست 61 عضوا. 

وفي سياق متصل، يتضح أنه بموجب تقسيم الوزارات لإقامة حكومة الوحدة بين غانتس ونتنياهو، سيتولى غابي اشكنازي وزارة الجيش وبيني غانتس وزارة الخارجية، وزارة الزراعة سيتم الحفاظ عليها لعمير بيرتس، سيتولى وزارة الاقتصاد وزير من "أزرق أبيض" وعلى ما يبدو سيكون النائب ميخائيل بيطون، أيضا وزير العلوم سيكون يزهار شاي. 

ولا زال هناك خلاف بين الليكود و"أزرق أبيض" حول هوية وزير القضاء، حيث يعارض الليكود أن يتولى نيسكورن تولي المنصب، النائبة ميراف كوهين ستتولى على ما يبدو وزارة الرفاه، فيما ستتولى وزارة الهجرة النائبة بنية تمنو شطة، ومن المتوقع أن يحصل هندل على رئاسة لجنة الخارجية وهاوزر على وزارة الشتات. 

كما انشقت لنائبة العربية الدرزية غدير مريح من حزب "حصانة لإسرائيل" برئاسة غانتس وانضمت إلى حزب "يش عتيد" وأوضحت انشقاقها وعدم موافقتها على الانضمام للحكومة الجديدة :"تركت الحزب لأنني لم أحصل على أي تعهد بتغيير قانون القومية- وصلت إلى استنتاج أن السياسة الحكومية ستستمر في التمييز".

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