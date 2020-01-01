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"الصحة الإسرائيلية" تعمل على إصلاح خلل في تطبيق "همجين"

الأحد 29 مارس 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة الإسرائيلية" تعمل على إصلاح خلل في تطبيق "همجين"


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن اكتشاف خلل في تطبيق "همجين" التابع لها والذي يعمل على كشف أماكن المخالطة مع مريض بالكورونا، مؤكدةً أنه يتم العمل حاليًا على إصلاح الخلل، وفق قناة "كان" العبرية.
 
وأشارت القناة إلى أن ما يزيد عن مليون إسرائيلي قاموا بتحميل التطبيق الذي يحفظ مسارات مستخدميه على هواتفهم، حيث يتلقى مستخدم "همجين" بشكل فوري معلومات ومعطيات عن المسارات المؤكدة لمرضى الكورونا وملاءمتها.
 
ويشار إلى أنه وفي الآونة الأخيرة، تم ابلاغ الوزارة بخلل معيّن، وعليه تعمل وزارة الصحة على إصلاح هذا العطل وتحسين جودة استخدام التطبيق.

#الصحة الاسرائيلية #كورونا #تطبيق همجين #اسرائيل #فيروس كورونا

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