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اسرائيل: ارتفاع عدد وفيات كورونا.. ومنع تجوّل في أحياء المتزمتين

الأحد 29 مارس 2020 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: ارتفاع عدد وفيات كورونا.. ومنع تجوّل في أحياء المتزمتين


القدس المحتلة / سما /

ارتفع عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، الأحد، إلى 15 بعد الإعلان عن وفاة إسرائيلية تبلغ (84 عاما)، كانت قد أدخلت الأسبوع الماضي إلى العلاج بمستشفى شعاري تصيدق في حالة خطيرة.

وهذه حالة الوفاة الثالثة لمصابين بفيروس كورونا في إسرائيل اليوم، فقد سبق وأعلنت الصحة الإسرائيلية عن وفاة امرأة تبلغ (94 عاما) من رحوفوت بعد أن كانت تعالج إثر إصابتها بكورونا في مركز طبي في "بني براك" منذ أسبوع.

وسبق ذلك الإعلان عن وفاة رجل (92 عاما) من القدس، بعد أن كان قد أدخل قبل أسبوع إلى قسم العزل بمستشفى "شعاري تصيدق" وهو مصاب بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، الأحد، تسجيل 405 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 3865 حالة بينهم 66 في حالة خطيرة وأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 12 حالة وفاة حتى اللحظة.

في سياق منفصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نيتها فرض إغلاق شامل لأحياء كاملة يسكنها يهود متدينون، بسبب عدم تقيّدهم بتعليمات وزارة الصحة والحفاظ على إجراءات السلامة من تفشي كورونا.

وقالت الشرطة إنها ستفرض إغلاقا شاملا، وتشدد من إجراءات انفاذ التعليمات، في منطقة "بني براك" و"حي مئا شعاريم" في القدس، والتي يسكنها يهود متزمتون.

وذكرت الشرطة أنها عملت على تفريق تجمعات للمتدينيين في "مئا شعاريم" بعد أن خالفوا تعليمات عدم التجمع بأعداد كبيرة، وتم اعتقال أحدهم بعد أن أقدم على تمزيق مخالفة الشرطة.

وبحسب إحصائية للشرطة الإسرائيلية، فقد أصدرت 59 قرارا بإغلاق مصالح تجارية، وفتحت 135 تحقيقا ضد أشخاص خرقوا إجراءات الحجر، وفتحت 40 تحقيقا ضد أشخاص روجوا الشائعات، بينما بلغ إجمالي المخالفات التي أصدرتها الشرطة لمخالفة أجراءت وزارة الصحة 2,039 مخالفة.

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