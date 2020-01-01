تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في سورية

دمشق /سما/

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، مساء الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، نقلا عن وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام، إنها "سجلت وفاة سيدة فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعافية، تبين بعد الاختبار أنها مصابة بفيروس كورونا".

ولم يصدر عن الوكالة أي تفاصيل إضافية، أو معلومات حول المحافظة التي سُجلت فيها حالة الوفاة. والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 4.

وفي 22 آذار/ مارس الجاري، سجل النظام أول إصابة بالفيروس لشخص قادم من خارج سورية.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 684 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.