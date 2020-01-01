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عريقات يرحب برسائل أعضاء الكونغرس بشأن تقديم مساعدات لشعبنا

الأحد 29 مارس 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يرحب برسائل أعضاء الكونغرس بشأن تقديم مساعدات لشعبنا


رام الله / سما /

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بطلب أعضاء من الكونغرس الأميركي، من إدراة الرئيس ترمب، تقديم مساعدات لشعبنا الفلسطيني لتمكينهم من مواجهة جائحة فيروس "كورونا".

وقال عريقات في بيان صحفي اليوم الاحد، إن اعضاء من الكونغرس وجهوا مزيدا من الرسائل الى وزير الخارجية مايكل بومبيو، يطالبون فيها وعلى الفور بإعادة صرف وتقديم المساعدات المالية للفلسطينيين من الموازنة التي خصصها الكونغريس فعليا في السنة المالية 2020، من خلال قنوات التمويل القائمة لـمساعدة النظام الصحي المحاصر على مواجهة جائحة الفيروس التاجي كورونا .

وشددوا على ضرورة صرف هذه الاموال تماشيا مع قرار الرئيس ترمب النوعي تجاه كوريا الشمالية وإيران، الذي اعتبروه إشارة مرحبا بها بأن الإدارة قادرة على وضع السياسة جانبا، من أجل مساعدة الفئات الضعيفة المحتاجة خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.

#صائب عريقات #منظمة التحرير #الكونغرس الأميركي #السلطة الفلسطينية #ترامب

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