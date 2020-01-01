480 وفاة بكورونا في أميركا و209 وفيات في بريطانيا

سما / وكالات/

ارتفعت وفيات فيروس كورونا إلى 1228 في بريطانيا، اليوم الأحد، إثر تسجيل 209 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجّلت الولايات المتحدة 480 وفاة بالفيروس.

ومع الزيادة الجديدة في عدد الوفيات، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بأميركا إلى ألفين و191، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، في بيان، أن إصابات كورونا ارتفعت إلى 17 ألفا و89، عقب تسجيل ألفين و433 إصابة جديدة.

ولفت البيان، إلى تسجيل 209 وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 1228، في الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى إجراء 127 ألفا و737 فحصا للكشف عن فيروس كورونا في كافة أرجاء البلاد، لغاية الأحد.

ويرى خبراء أن حالات الإصابات والوفيات جراء كورونا سترتفع في بريطانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالرغم من التدابير المتخذة من قبل السلطات للحيلولة دون ذلك.

يذكر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك، أعلنا إصابتهما بكورونا، كما تأكدت إصابة الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة بالفيروس.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 683 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.