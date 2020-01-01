قلق في مكتب نتنياهو عقب إصابة زوج مستشارته

القدس المحتلة / سما /

ظهرت حالة من القلق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب اكتشاف إصابة زوج مستشارته للشؤون الأرثوذكسية المتطرفة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست.

وأشارت إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها مساء اليوم.

وقال مكتب نتنياهو رداً على ذلك أنه لا يخالط أحداً، ويتبع التعليمات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنه لم يتخالط مع المستشارة التي أبقت على المسافة المطلوبة صحياً، وأنها كانت ترتدي "كمامة واقية" وقفازاً طبياً.

وأشار المكتب إلى أنه حفاظاً على الصحة العامة تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لذلك.