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إحالة تاجرين للنيابة وإغلاق مشغليْ خياطة في نابلس وسلفيت

الأحد 29 مارس 2020 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحالة تاجرين للنيابة وإغلاق مشغليْ خياطة في نابلس وسلفيت


رام الله / سما /

 أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، مشغليْ خياطة، غير مرخصين يعملان على انتاج كمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية في محافظتي سلفيت ونابلس، وأحالت صاحب مشغل خياطة وتاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لتجاوزه السقف السعري المحدد من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن طواقم حماية المستهلك نفذت 17 جولة رقابية بالتعاون مع شركائها خاصة الأجهزة الأمنية لضبط وتنظيم السوق، جرى خلالها زيارة 187 محالا تجاريا وإتلاف كميات من الكمامات والمعقمات المخالفة للمواصفات والمقاييس ومتابعتها 97 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129 .

يذكر أن وزارة الاقتصاد احالت منذ ظهور فيروس كورنا حتى مساء اليوم 41 ملفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة ومشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على انتاج الكمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما اغلقت في ذات الفترة 33 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات، إضافة إلى ثلاثة محالات تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد.

#الاقتصاد الوطني #تجار #النيابة العامة #اغلاق #كورونا

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