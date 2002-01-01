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أسطورة حراسة المرمى وحارس برشلونة السابق يصاب بكورونا

الأحد 29 مارس 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسطورة حراسة المرمى وحارس برشلونة السابق يصاب بكورونا


اسطنبول / وكالات/

أدخل روشتو رتشبر، الحارس السابق للمنتخب التركي لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني، المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت زوجته عبر مواقع التواصل.

ونشرت زوجة رتشبر صورة له عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، وأرفقتها بالقول: "روشتو في المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.. نحن في حالة صدمة بعد أن تطورت العوارض بشكل سريع بينما كان كل شيء يبدو طبيعيا. هذه أوقات حرجة والأمر صعب جدا".

وأشارت إلى أنها خضعت مع ابنتها وابنها لفحوص جاءت نتيجتها سلبية.

واكتسب الحارس البالغ من العمر 46 عاما حاليا، شهرة عالمية كبيرة في العام 2002، عندما ساهم بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، بالحلول ثالثا من خلال الفوز بنتيجة 3-2 على منتخب كوريا الجنوبية التي كانت تتشارك الاستضافة مع اليابان.

وعرف "الأخطبوط" كما يطلق عليه العديد من عشاقه، ببنيته الجسدية القوية وشعره الطويل الأجعد، واشتهر بوضع مسحوق أسود اللون تحت عينيه لتشتيت تركيز خصومه.

ودافع ريتشبر عن ألوان عدة أندية تركية أبرزها فنربخشه وبشيكتاش، وخاض تجربة قصيرة مع برشلونة بين عامي 2004 و2006 بعد بروزه في كأس العالم. واعتزل عالم الساحرة المستديرة عام 2012.

#حارس مرمى #تركيا #روشتو رتشبر #كورونا

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