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الخليل: "الاقتصاد" تغلق مشغل خياطة وتحيل خمسة مشغلين للنيابة

الأحد 29 مارس 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: "الاقتصاد" تغلق مشغل خياطة وتحيل خمسة مشغلين للنيابة


الخليل / سما /

 أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، اليوم الأحد، بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي والضابطة الجمركية، مشغلاً للخياطة في المدينة غير مرخص ويعمل على تصنيع كمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس.

وبين مدير المديرية في محافظة الخليل ماهر القيسي، أن الكمامات التي ينتجها المشغل رسبت في الفحص المخبري، ما يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، مشيرا إلى إحالة خمسة مشغلين في مجال الخياطة المخالفة للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتي سبق وتم اغلاقها مطلع الأسبوع الماضي.

وكانت الوزارة دعت أصحاب مشاغل الخياطة، التي تود انتاح الكمامات والملابس الواقية، مراجعة مديرية الوزارة كل في محافظته أو مؤسسة المواصفات والمقاييس للحصول على التراخيص اللازمة وإجراءات الانتاج، محذرة أصحاب المشاغل، من العمل بدون تصويب أوضاعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#الاقتصاد الوطني #اغلاق #كمامات #كورونا

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