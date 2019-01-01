تمديد "الإداري" للشيخ حسن يوسف للمرة الثالثة مدة 4 أشهر

رام الله / سما /

مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير القيادي الشيخ حسن يوسف (65 عاماً) من مدينة البيرة لمدة أربعة أشهر للمرة الثالثة على التوالي.

أويس حسن يوسف نجل الأسير القيادي حسن يوسف قال :" تم اعتقال والدي بتاريخ 2/ 4/ 2019، وتم إصدار قرار الاعتقال الإداري بحقه لمدة ستة أشهر، وبعدها تم تمديده للمرة الثانية لمدة ستة أشهر، وفي المرة الثالثة التي كانت اليوم كان التمديد لمدة أربعة أشهر، وقد أمضى والدي في السجون لغاية الآن 23 عاماً، معظمها في الاعتقال الإداري، وتمديده في هذه الأثناء مع جائحة كورنا يعتبر استهتاراً بحياته، وعمره تجاوز الـ65 عاماً، وهو مُعتقل إدارياً بدون تهمة".