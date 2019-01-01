  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تمديد "الإداري" للشيخ حسن يوسف للمرة الثالثة مدة 4 أشهر

الأحد 29 مارس 2020 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد "الإداري" للشيخ حسن يوسف للمرة الثالثة مدة 4 أشهر


رام الله / سما /

مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير القيادي الشيخ حسن يوسف (65 عاماً) من مدينة البيرة لمدة أربعة أشهر للمرة الثالثة على التوالي.

أويس حسن يوسف نجل الأسير القيادي حسن يوسف قال :" تم اعتقال والدي بتاريخ 2/ 4/ 2019، وتم إصدار قرار الاعتقال الإداري بحقه لمدة ستة أشهر، وبعدها تم تمديده للمرة الثانية لمدة ستة أشهر، وفي المرة الثالثة التي كانت اليوم كان التمديد لمدة أربعة أشهر، وقد أمضى والدي في السجون لغاية الآن 23 عاماً، معظمها في الاعتقال الإداري، وتمديده في هذه الأثناء مع جائحة كورنا يعتبر استهتاراً بحياته، وعمره تجاوز الـ65 عاماً، وهو مُعتقل إدارياً بدون تهمة".

#الاحتلال #اعتقال اداري #حسن يوسف

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الإعلامي الحكومي بغزة يُعلق على قرار إيقافه عن العمل بعد تقرير الحجر الصحي برفح

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ويتحدث عن الية صرف رواتب موظفي السلطة

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

البردويل يكشف معلومات حول منحة 150 مليون دولار القطرية

ملحم : 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والعدد يرتفع الى 104

ابو حسنة يوضح موقف الاونروا من موظفي المياومة بغزة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وقيادة المخابرات المصرية..

الأخبار الرئيسية

4

كورونا يواصل الانتشار.. والصحة الاسرائيلية تحذر: لن نصمد بعدد مرضى محتاجين لتنفس يفوق 5000

غانتس

قناة عبرية تكشف عن تفاصيل اتفاق نتنياهو- غانتس لتشكيل حكومة وحدة

528068C

محدث: وفاة شاب ومعلمة متأثرين بجراحهما في حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 25

اشتية : الرواتب ستصرف كاملة على عدة أيام و الغاء التقاعد المالي لغزة

عالمة أمريكية: فقط "معجزة بيولوجية" يمكنها أن توقف تفشي وباء كورونا!