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"شؤون العشائر" لـ اشتيه: سمعنا معسول الكلام ويجب ترجمة الأقوال لأفعال

الأحد 29 مارس 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شؤون العشائر" لـ اشتيه: سمعنا معسول الكلام ويجب ترجمة الأقوال لأفعال


غزة / سما /

رحبّت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، بإعلان رئيس الوزراء محمد اشتيه الغاء التقاعد المالي عن موظفي غزة، مؤكدة ضرورة ترجمة هذه الاقوال إلى أفعال.

وقال المفوض العام للهيئة عاكف المصري "سمعنا على مدار الفترة الماضية معسول الكلام ولم نرى أفعال، سمعنا أنّ حكومتكم حكومة للشعب الفلسطيني وأن غزه جزء أصيل من الوطن وتعهدتم برفع الظلم عن أهلها".

وأضاف: "اقسمتم اليمين أمام الشعب على خدمة الوطن والمواطن (كل الوطن) وعلى العمل المتواصل من أجل الوطن (كل الوطن) كحكومة للشعب الفلسطيني".

وتابع: "تدركون أننا اليوم امام تحديين رئيسيين من أخطر التحديات التي واجهت شعبنا منذ أكثر من قرن التحدي الأول، وهو تحد قديم جديد يتمثل في نهج وممارسات وأطماع الاحتلال الإسرائيلي بالتنكر لحقوق شعبنا ومخططه بفصل قطاع غزه عن باقي اجزاء الوطن".

وبين أن التحدي الثاني الذي يواجه شعبنا اليوم كما شعوب العالم قاطبة هو وباء الكورونا، ذلك الفيروس العابر للحدود الذي لا يميز بين دولة وأخرى او بين فقير وغني او بين فصيل وآخر، كما لم يميز بين الضفة وغزة، وهو تحد لا يقل في خطورته عن التحديات السياسية التي تواجه شعبنا، بحسب المصري.

وتساءل المفوض العام لهيئة شؤون العشائر " ألم يحن الوقت وسط هذه التحديات السياسية من جهة وتحدي الوباء من الجهة الأخرى برفع الاجراءات العقابية كافة عن اهلنا في قطاع غزة؟"

ونبه إلى أن القطاع يعيش في حالة حصار خانق، بفعل صعوبات الوضع السياسي الناتج عن قلة المستلزمات الحياتية لا سيما الأساسية منها والصحية".

 وأكدّ أن "العقوبات الجماعية الظالمة تجاوزت الخطوط الحمر في تجويع أسر وعائلات الشهداء والأسرى من خلال سياسة خاطئة أضرت بشكل مباشر بأبناء حركة فتح والسلطة".

#شؤون العشائر #غزة #اشتيه #رواتب

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