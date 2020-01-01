فتح بغزة ترحب بقرار إلغاء التقاعد المالي

غزة / سما /

رحبت حركة فتح في قطاع غزة، اليوم الأحد، بقرار الحكومة الفلسطينية بإلغاء التقاعد المالي للموظفين بغزة.

ووجه إياد نصر عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها، الشكر لكل من أسهم في انجاز إلغاء القرار، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس بتوجيهاته ورئيس الوزراء محمد اشتية، بإيفاءه بوعوداته السابقة بحل كافة مشكلات الموظفين بالمحافظات الجنوبية.

ووصف نصر في تصريح صحفي له، هذا القرار بـ "الحكيم"، وأنه جاء منصفًا لكل الموظفين بعد سنين طالت فيها معاناتهم.

وقال "إن مثل هذه القرارت ما كانت لتتحقق لولا إحساس السيد الرئيس محمود عباس بهموم شعبه وملامسته لها، ولولا العمل الدؤوب من الحكومة برئاسة د. محمد اشتية لإنصاف الموظفين في المحافظات الجنوبية".