المحافظ حميد يوضح طبيعة عمل المصارف في بيت لحم

بيت لحم /سما/

قال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، اليوم الأحد، إن فتح البنوك جاء لتنفيذ عمليات إدارية داخل البنوك فقط .

وأوضح حميد في تصريح صحفي مقتضب، أن التجمع أمام أبوب البنوك المختلفة في محافظة بيت لحم من قبل التجار والمواطنين هو أمر ممنوع، ومخالف لحالة الطوارئ المعلنة في المحافظة، مؤكدا أن على جميع من تجمهر أمام البنوك المغادرة فورا.

وأضاف:" على المواطنين والتجار ممن لديهم معاملات طارئة، العمل على الإتصال ببنوكهم، وترتيب أمورهم من خلال الهاتف".

وكان المحافظ حميد، اكد أن البنوك ستباشر أعمالها، وسيقتصر عملها في بيت لحم على إصدار بطاقات الصراف الآلي، وإيصالها للمواطنين في منازلهم، الى جانب تنفيذ أمور إدارية وحسابية تنفذ داخل البنوك.