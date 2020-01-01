تعقيم كنائس بيت ساحور

بيت لحم / سما /

قام جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم، اليوم الأحد، بتعقيم كنيستي اللاتين والآباء والأجداد للروم الأرثوذكس في مدينة بيت ساحور، منعا لتفشي وباء فيروس كورونا.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم العقيد ضرار مرعب، قمنا بتعقيم الكنيستين وبعض الأديرة، بحكم تواجد عدد من رجال الدين والراهبات للحفاظ على سلامتهم.

وأضاف ان المؤسسة الأمنية تواصل الليل بالنهار من أجل تقديم كل اشكال العون والمساعدة لأبناء شعبها في معركتهم ضد فيروس كورونا.

من جانبه، ثمن أحد العاملين في كنيسة اللاتين نادر جرايسة الجهد الذي تقوم به المؤسسة الأمنية في الحفاظ على شعبها في مواجهة فيروس كورونا.