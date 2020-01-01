جنين: الشرطة تغلق 8 محلات غير ملتزمة بالإغلاق وتقبض على 7 أشخاص

جنين / سما /

أغلقت الشرطة اليوم الاحد، ثمانية محلات تجارية، وقبضت على 7 أشخاص وضبطت 7 مركبات في محافظة جنين، لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ، للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن قوة من مركز شرطة عرابة، نظمت جولات تفقد في البلدة وداخل منطقة الاختصاص على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والمقاهي والتجمعات الشبابية والمحال التجارية للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، وقامت بإغلاق ثمانية محلات تجارية، تنوعت ما بين مطاعم ومحلات حلويات ومواد بناء وملابس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.

وأضاف البيان، كما ألقت الشرطة القبض على7 أشخاص، وضبطت 7 مركبات لمخالفتهم حالة الطوارئ وعدم التزامهم بالتعليمات في جنين خلال جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة والحواجز التي تهدف لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة.

ودعت الشرطة المواطنين إلى الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة فقط، من أجل الحفاظ على سلامتهم.