الصحة: 106 إصابات بفيروس "كورونا" بينها 9 في قطاع غزة

رام الله / سما /

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين، بلغ 106، بينها 9 إصابات في المحافظات الجنوبية والبقية في المحافظات الشمالية.

واوضحت الصحة في تقريرها اليومي حول مرض كوفيد 19 كورونا، أنه لا تتوفر معلومات شاملة حول الاصابات في كامل محافظة القدس بسبب اعاقة الاحتلال الاسرائيلي للجهات الرسمية الفلسطينية في الحصول على معلومات المرضى هناك.

وبينت انه تم تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم، 8 منها في بلدة قطنة شمال غرب القدس، والتاسعة في محافظة الخليل.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 18 حالة تعافي للمصابين بالفيروس، وحالة وفاة واحدة لسيدة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة، وأن عدد المصابين الحاليين 87 مصابا.

وذكرت الوزارة انه تم اجراء 5869 فحصا لعينات مشتبه باصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبرات وزارة الصحة منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين، وكانت جميعها سلبية باستثناء الحالات الـ106.

وفيما يتعلق بالحجر البيتي، قالت الصحة إنه يطبق على جميع المواطنين والزائرين القادمين الى فلسطين والعمال العائدين من داخل أراضي الـ48 لمدة 14 يوما من تاريخ دخولهم الى فلسطين .