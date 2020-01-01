"فدا" يدعو إلى سلسلة نشاطات رقمية في ذكرى يوم الأرض

غزة / سما /

دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، أبناء شعبنا إلى تنفيذ سلسلة من النشاطات الرقمية والمنزلية، لمناسبة ذكرى يوم الأرض، بما يضمن الحفاظ على ديمومة إحياء هذه الذكرى المهمة لشعبنا، حرصا على سلامة شعبنا من فيروس "كورونا".

وأهاب "فدا" في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، بكافة المواطنين برفع أعلام فلسطين على نوافذ أو أسطح البيوت، إضافة إلى تعزيز حالة النهوض الوطني والعمل الوحدوي والتطوعي التي نشأت كرد فعل طبيعي لمواجهة الوباء والعمل على مأسسة هذه الحالة وتأطيرها ورفدها بطرائق العمل المناسبة بما يضمن ترسيخها في مختلف أوساط شعبنا في أماكن تواجده كافة.

وقال إن وباء كورونا الذي يجتاح العالم يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للعمل بشكل عاجل لممارسة الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حماية لهم من الاصابة بهذا الوباء، ومن أجل رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.