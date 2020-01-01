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"فتح" تؤكد الاستمرار بالنضال وتمسكها بالأرض

الأحد 29 مارس 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تؤكد الاستمرار بالنضال وتمسكها بالأرض


رام الله / سما /

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تمسكها بأرض فلسطين، والاستمرار في النضال حتى الحرية والاستقلال.

وأضافت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، لمناسبة ذكرى يوم الأرض، أن الملحمة التاريخية التي يخوضها شعبنا منذ أكثر من مئة عام، في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري والعنصري، وفي مواجهة الاحتلال، تأتي دفاعا عن الأرض وتمسكا بها.

وأكدت الحركة أن شعبنا الفلسطيني قدم التضحيات الجسام، ويؤكد يوميا أنه سيقدم المزيد دفاعا عن أرض الآباء والاجداد.

وأشارت إلى أن وحدة شعبنا الفلسطيني تجسدت في يوم الأرض عام 1976، مؤكدة أن هذا التجسيد للوحدة في حينه جاء ردا مدويا على مؤامرات تمزيق شعبنا الفلسطيني وطمس هويته الوطنية وفصله عن أرض وطنه.

وقالت "فتح" إن الوحدة المرتبطة بالأرض والأهداف والطموحات الوطنية هي الرد المناسب على المشروع الصهيوني التوسعي، وعلى الاحتلال البغيض، وهو الرد على المحاولات لشق صف شعبنا الفلسطيني.

وأضافت أن ذكرى يوم الأرض تأتي هذا العام وشعبنا يواجه بصبر وباء "كورونا"، مؤكدة ضرورة أن نحمي أنفسنا ونتقيد بتعليمات وقرارات الرئيس محمود عباس وقيادتنا الوطنية الشرعية، وما تطلبه منا حكومتنا أينما كنا، مشيرة إلى أن سلامة الإنسان الفلسطيني هي أسمى أهداف حركة "فتح".

وأكدت "فتح" وهي تتوجه بتحية اجلال واكبار لشهداء يوم الأرض وجميع شهدائنا، أن هدف النضال الوطني الفلسطيني سيبقى هو حرية الإنسان وتحرير الوطن من الاحتلال وتأمين الاستقلال والسيادة.

#فتح #يوم الارض

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