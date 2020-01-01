  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

رابط.. سفارتنا بالقاهرة تطالب الطلبة الفلسطينيين بضرورة تسجيل كافة بياناتهم

الأحد 29 مارس 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط.. سفارتنا بالقاهرة تطالب الطلبة الفلسطينيين بضرورة تسجيل كافة بياناتهم


القاهرة /سما/

 طالبت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، كافة الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر بكافة التخصصات والمراحل التعليمية (بكالوريوس –دراسات عليا)، بضرورة تسجيل كافة بياناتهم عبر الرابط www.palemb.com/studentinfo.

وأكدت السفارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، ضرورة الالتزام بما جاء في كافة البيانات الصادرة عنها وعن وزارة الخارجية والمغتربين، وأنها ستستمر في التواصل مع الطلبة وتزويدهم بكافة تطورات الموقف الراهن والاطمئنان على أحوالهم الصحية والمعيشية، عملا بتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي، الذين يولون مصلحة أبنائنا الطلبة اهتماما خاصا ومتابعةً حثيثة.

#السفارة الفلسطينية #القاهرة #الجالية الفلسطينية #مصر #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الإعلامي الحكومي بغزة يُعلق على قرار إيقافه عن العمل بعد تقرير الحجر الصحي برفح

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ويتحدث عن الية صرف رواتب موظفي السلطة

البردويل يكشف معلومات حول منحة 150 مليون دولار القطرية

ملحم : 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والعدد يرتفع الى 104

ابو حسنة يوضح موقف الاونروا من موظفي المياومة بغزة

الصحة بغزة: قررنا تمديد إجراءات الحجر الصحي لثلاثة أسابيع.. ونواجه نقص حاد بالادوية والمستلزمات الطبية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وقيادة المخابرات المصرية..

الأخبار الرئيسية

غانتس

قناة عبرية تكشف عن تفاصيل اتفاق نتنياهو- غانتس لتشكيل حكومة وحدة

528068C

محدث: وفاة شاب ومعلمة متأثرين بجراحهما في حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 25

اشتية : الرواتب ستصرف كاملة على عدة أيام و الغاء التقاعد المالي لغزة

عالمة أمريكية: فقط "معجزة بيولوجية" يمكنها أن توقف تفشي وباء كورونا!

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة