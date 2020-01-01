رابط.. سفارتنا بالقاهرة تطالب الطلبة الفلسطينيين بضرورة تسجيل كافة بياناتهم

القاهرة /سما/

طالبت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، كافة الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر بكافة التخصصات والمراحل التعليمية (بكالوريوس –دراسات عليا)، بضرورة تسجيل كافة بياناتهم عبر الرابط www.palemb.com/studentinfo.

وأكدت السفارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، ضرورة الالتزام بما جاء في كافة البيانات الصادرة عنها وعن وزارة الخارجية والمغتربين، وأنها ستستمر في التواصل مع الطلبة وتزويدهم بكافة تطورات الموقف الراهن والاطمئنان على أحوالهم الصحية والمعيشية، عملا بتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي، الذين يولون مصلحة أبنائنا الطلبة اهتماما خاصا ومتابعةً حثيثة.