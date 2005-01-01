أبو شمالة يرحب بقرار أشتية إلغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزة

غزة / سما /

رحب النائب ماجد أبو شمالة بقرار الحكومة الفلسطينية برئاسة أشتية إلغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزة، إذا صدق رئيس الوزراء داعيا الحكومة للعودة عن كافة القرارات الجائرة التي اتخذت بحق الموظفين والتعامل مع كافة موظفي السلطة بمساواة وعلى راس هذه القرارات التي على الحكومة اتخاذها بشكل عاجل هي الالتزام بالقانون وإعادة الرواتب المقطوعة فورا وبأثر رجعي ، و إصدار جوازات السفر لكافة المواطنين ، ووقف سياسة الفحص الأمني مؤيد أو معارض لسياسة الرئيس عباس فالجواز وبطاقة الهوية وفقا للقانون واحد وأعتقد أنه من العار أن يصدر الإسرائيليون بطاقة الهوية للمطلوبين للاغتيال والاعتقال عندهم حسب تصنيفهم، وأن توقف الحكومة الفلسطينية الجواز لأنه معارض لسياسة الرئيس وكذلك انصاف أبناء تفريغات 2005 وكافة الملفات التي ظلم أصحابها، ورفع الحصار فورا عن قطاع غزة .

كما دعا النائب أبو شمالة كافة الأطراف المسؤولة في شطري الوطن السعي لإيجاد اسعاف سريع للأسر شديدة الفقر والعمال في ظل الجائحة التي ضربت العالم ومنها الأراضي الفلسطينية وإجراءات الطوارئ وقبل مطالبة المواطنين بالالتزام بيوتهم تأكدوا من وجود قوت أطفالهم في هذه البيوت.